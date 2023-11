No domingo (19), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atendimento de ocorrência onde um indivíduo havia agredido uma pessoa dentro da residência, violando medida protetiva no município de Itararé. No local a equipe policial foi recebida com resistência, xingamentos e agressão física e após o uso progressivo da força, ele retirou uma faca, mas que foi contido logo após.

Diante do fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.