Homem é preso em flagrante por furto de bateria

Na terça-feira (14), a Polícia Militar prendeu um indivíduo de 30 anos por furto qualificado.

De acordo com a Polícia, o homem teria furtado uma bateria pela Rua João Antunes de Moura, no Jardim Maringá. Uma testemunha presenciou o furto e passou as características do indivíduo aos policias que saíram a procura do homem.

O indivíduo foi localizado próximo a escola José Vasques Ferrari no Parque Cimentolandia. Com ele foi encontrado a bateria de veículo que foi furtada.

A vítima e a testemunha reconheceram o homem que foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante pelo delito cometido.