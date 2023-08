Caminhão estava carregado com mais de R$ 24 mil em mercadoria e foi levado após autor fazer menção de estar armado. Roubo foi motivado porque indivíduo queria dinheiro para comprar drogas.

Na madrugada desta quarta-feira (23), um homem foi preso pela Polícia Militar depois de roubar um caminhão da Coca-Cola e causar diversos danos na fuga.

De acordo com os policiais, o vigia da empresa relatou que encontrava-se na guarita do estabelecimento quando foi surpreendido por um indivíduo que pulou o portão e simulando estar em posse de uma arma de fogo anunciou o roubo.

Diante da situação o vigia acabou correndo para dentro de um barracão, neste momento o indivíduo adentrou em umcaminhão da empresa que estaria carregado com R$24.675,35 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em mercadoria, funcionou o veículo e se evadiu do local derrubando o portão principal do estabelecimento.

Ainda segundo relato dos policiais o caminhão seguiu sentido Itaberá, onde, provavelmente, adentrou a Avenida Kazumi Yoshimura e seguiu sentido Vila Mariana. Já pela Rua Vicente Eduardo Araújo o caminhão veio a se chocar contra o veículo Fiat/Palio, que se encontrava estacionado na via, causando pequenos danos no veículo.

O autor do roubo continuou em fuga e pela Rua Sebastião Lázaro de Melo, na Vila Dom Bosco, o caminhão veio a colidir contra um ponto comercial causando danos e se evadiu sentido Vila Isabel.

Durante o deslocamento para a Vila Isabel, pela Avenida Kazumi Yoshimura, o caminhão veio a danificar diversas partes do passeio público e o estepe do veículo se soltou, danificando a tela de alambrado da escola SESI.

Os policiais que foram acionados conseguiram localizar o caminhão abandonado pela Avenida Candido Rodrigues, onde foi constatado que o caminhão havia se chocado ainda contra o veículo VW/Gol, que se encontrava estacionado na via.

O autor fugiu para uma zona de mata e durante buscas próximo ao local que o caminhão foi abandonado, os policiais obtiveram êxito em localizar o autor dos fatos, R.D.L.J.

O indivíduo relatou que mora em Sorocaba e tem familiares em Itapeva, informou também que é usuário de entorpecentes, perdeu tudo e estava em busca de recursos para comprar mais droga. Foi preso por roubo/dano.