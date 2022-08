Na tarde desta terça-feira (09), a Polícia Militar libertou uma senhora de uma casa onde estaria sendo mantida em cárcere privado na Vila Aparecida em Itapeva.

De acordo com as informações levantadas por nossa equipe de reportagem, uma parente da vítima ficou sabendo do caso e avisou um policial de folga que orientou os procedimentos a serem tomados e também já avisou os policiais de serviço.

Ao serem acionados, os policiais se dirigiram para a Rua Conchas na Vila Aparecida, onde verificaram que o portão da residência estava aberta e assim adentraram na residência e localizaram a vítima em um quarto, e o suspeito em outro cômodo.

Ao ver o companheiro preso a vítima então relatou que há tempos vinha sendo mal tratada pelo homem e que há três dias quando fez menção de sair de casa foi impedida sob ameaça de morte. A mulher contou que o homem apontava uma arma de fogo para sua cabeça dizendo que se saísse da residência iria ser morta e que depois ele também se mataria. A mulher apontou o local onde ficava a arma, que foi apreendida pelos policiais.

No Plantão Policial o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do indivíduo por Porte Ilegal de Arma de Fogo e Cárcere Privado. O homem permanece preso à disposição da Justiça.

(Matéria do vídeo publicada ontem).