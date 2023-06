A Polícia Militar de Itapeva prendeu na tarde deste domingo (04), um indivíduo por furto a uma farmácia na Vila Nova.

De acordo com os policiais, uma equipe foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de furto a farmácia. Chegando ao local a gerente informou que na data de ontem um indivíduo teria furtado alguns produtos da farmácia e na data de hoje retornado e levado alguns produtos novamente.

Em posse das imagens do furto e características do indivíduo que permanecia com a mesma roupa do furto anterior, foi diligenciado e localizado o autor dos furtos ao lado da escola José Vasques Ferrari, onde foi abordado e nada de ilícito foi encontrado.

O suspeito foi questionado sobre os furtos, confessou o delito e disse que havia trocado os produtos na biqueira.

Diante dos fatos foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista elaborou boletim de ocorrência de furto, permanecendo o autor preso em flagrante aguardando audiência de custódia.