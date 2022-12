Na sexta-feira, dia 23, por volta das 02h45 da madrugada, pela Rua Prof. Rivadavia Marques Junior, área central, uma equipe de Policiais da GCM em patrulhamento se deparou com um veículo transitando na contramão de direção, onde os Policiais deram ordem de parada ao condutor. Neste momento foi verificado que o condutor apresentava sinais de embriaguez devido sua fala desconexa, olhos avermelhados, odor etílico e muita sonolência. No interior do veículo, foram vistas garrafas de bebidas alcoólicas, o qual informou a guarnição que era de sua propriedade e estava tomando algumas.

Foi então solicitado que apresentasse documento pessoal e do veículo, mas ele informou a equipe que não estava de posse no momento, indagado se ia se submeter ao teste do etílometro, se recusou.

Diante dos fatos, os policiais da GCM conduziram autor e veículo ao Plantão Policial, onde a autoridade de Policia Judiciária, após tomar conhecimento dos fatos e formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando o registro do auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, ficando o autor preso e à disposição da Justiça.