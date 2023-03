A Polícia Militar de Nova Campina com o apoio de policiais de Itapeva prenderam na noite desta quarta-feira (22), um indivíduo suspeito de assassinar um homem no Distrito de Itaóca.

De acordo com os policiais, houve a denuncia de uma briga generalizada pelo Distrito de Itaóca, zona rural de Nova Campina e que haviam vítimas feridas por disparo de arma de fogo e golpes de arma branca. Segundo as informações, ainda durante o período diurno a polícia já foi acionada para atender uma agressão por parte de E. contra B., as mesmas pessoas que estariam envolvidas na nova ocorrência.

Devido ao grau de risco da ocorrência, equipes do policiamento da 1ª Cia de Itapeva juntamente com Comando de Força Patrulha e SAMU foram acionadas para dar suporte na ocorrência e no trajeto para o bairro, se depararam com a vítima/autor BC, filho de uma das partes envolvidas sendo socorrida por populares até a Santa Casa de Itapeva com perfurações provenientes de disparos de arma de fogo.

Já no local dos fatos os policiais encontraram o autor/vítima E., com diversas escoriações pelo corpo e com três perfurações produzidas por uma faca, uma na região do tórax, uma na região do abdômen e uma na região do braço esquerdo, diante da situação o homem foi socorrido pelo SAMU.

Na mesma rua localizaram um veículo HB20 abandonado e com várias avarias pelo para-choque dianteiro e capô lado direito. E cerca de uns 50 metros mais a frente a vítima B. caído ao solo sem sinais vitais, com perfurações proveniente de disparos de arma de fogo.

Os policiais então souberam que a vítima, além dos disparos foi atropelada e encontraram o veículo Virtus envolvido no atropelamento da vítima fatal localizado no pátio de uma casa com diversas avarias pelo para-brisas, capô, laterais, vidro traseiro, para-choque dianteiro e portas.

Aos policiais, a mãe de dois envolvidos no caso declarou que seu filho um de seus pegou o carro Virtus para ir buscar um lanche e no momento que saiu da casa, um rapaz apareceu com um veículo HB20 e colidiu com veículo do seu filho impedindo a passagem, e que nesse momento, algumas pessoas começaram a jogar pedras e dar pauladas no veículo, e que diante disso seu filho teria se desesperado e efetuado uma manobra que acabou por atropelar um senhor conhecido como Bernardino e que em seguida seu filho parou o veículo na residência. Ainda segundo o relato da mulher, nesse momento dois homens partiram para cima do veículo de seu esposo que juntamente com um sobrinho pegaram cada um uma arma de fogo efetuaram disparos para defenderem seus filhos e em seguida verificaram que um dos filhos estaria com perfurações de faca e se deslocaram para o interior de sua residência, aguardando a Policia Militar e SAMU.

Já a declaração de outra parte envolvida no caso relata outra história, de acordo com o relato do filho da vítima fatal, seu pai e seu irmão B. estavam em frente um bar próximo do jovem que estava com o veículo Virtus, e que nesse momento avistou o pai do jovem, juntamente com a esposa e o sobrinho que começaram a provocá-los, e em seguida avistou o veículo Virtus passando em alta velocidade e vindo a atropelar o seu pai Bernardino. Que o motorista ainda tentou retornar sendo detido por um veiculo HB20 vindo a colidir, em seguida presenciou seu irmão em luta corporal com o irmão do motorista e logo após o pai do jovem que conduzia o carro começou a efetuar disparos de arma de fogo juntamente com seu sobrinho, e que seria o pai do atropelador que foi até a vítima do atropelamento e disparou contra ela já caída ao solo.

A testemunha contou ainda que verificou que seu irmão também estava com várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Ao realizar buscas na residência da mãe do motorista que atropelou a vítima fatal, opo policiais localizaram em cima de um guarda roupas duas armas de fogo um revolver calibre 38 com seis munições, sendo cinco deflagradas e uma intacta e outro revólver calibre 32 com seis munições sendo quatro deflagradas e uma intacta.

Foram apreendidas também uma faca que estava na cintura da vítima fatal, além disso no mercado em frente aos fatos foi apreendida também uma câmera de monitoramento com chip que deve ajudar a polícia elucidar o caso.

O autor do atropelamento E.D. permaneceu preso à disposição da justiça. Os autores dos disparos de arma de fogo evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Familiares foram detidos antes de fazerem justiça com as próprias mãos

Logo em seguida a confusão, outra equipe da PM foi alertada da ocorrência de homicídio, em que um homem teria sido baleado, atropelado e morto, e que o irmão da vítima estava deslocando-se até o local a fim de tentar vingar a morte do irmão.

Ao avistar o veículo em que o suspeito estaria com mais duas pessoas, os policiais realizaram a abordagem e durante a busca pessoal foi localizado uma pistola Taurus calibre 380, carregada com 19 munições e mais uma cartela com 8 munições (todas intactas) na cintura da esposa do suspeito e foi constatado que o homem que conduzia a caminhonete estava com um pacote com 63 notas de R$ 50,00, totalizando R$ 3.150,00.

Todos foram presos com fiança estipulada, porém o valor não foi pago e ficaram detidos.