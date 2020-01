O corpo de um homem foi encontrado no início da noite desta sexta-feira (03), em uma casa na Vila São Miguel. De acordo com as autoridades a vítima foi encontrada degolada no banheiro e uma faca ao lado do corpo.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estão neste momento no local. O caso é tratado como morte suspeita até o momento.

A identidade da vítima não foi revelada.