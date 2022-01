Nesta terça-feira, dia 25, uma equipe da Guarda Municipal de Itapeva realizou abordagem de duas pessoas, na Rua Cruzeiro, Vila Dom Bosco, que faziam uso de substâncias semelhantes a maconha, sendo um homem de 40 anos e um adolescente de 17 anos.

Durante a busca pessoal, foi encontrado com o homem uma porção de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga a cocaína, além de valores e aparelho celular e o cigarro, o qual eles faziam uso e estava jogado ao solo. Com o adolescente nada de ilícito foi localizado.

Em entrevista, ambos disseram ser usuários de entorpecentes, porém o adolescente reportou a equipe que o homem havia lhe dado uma quantia em dinheiro para que buscasse o entorpecente maconha na “biqueira”, para que juntos pudessem compartilhar.

Diante do ilícito, a genitora do jovem foi avisado sobre o acontecido e foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido juntamente com o adolescente, valores, aparelho celular, dechavador e entorpecentes até a presença da autoridade Policial de Plantão.

A autoridade, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante do homem de 40 anos, apreendendo os entorpecentes, valores e objetos em auto próprio e liberou o adolescente depois de ser ouvido à sua genitora, a qual acompanhou o feito no Plantão Policial.

🔒Apreensões:

✅ 1 invólucro de cocaína

✅ 1 porção de maconha

✅ 1 dechavador

✅ 1 cigarro de maconha

✅ 1 aparelho celular Motorola

✅ R$ 197,10 em dinheiro