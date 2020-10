Homem é detido por tentativa de estupro e liberado na delegacia

De acordo com familiares da vítima a delegada que atendeu o caso disse não haver indícios de crime. Fato acontece um dia depois de suspeito ser colocado em liberdade pelo mesmo delito.

Na tarde desta quinta-feira (22), um homem foi detido pela Polícia Militar após denúncias de que o mesmo tentou estuprar uma jovem na Vila Taquari em Itapeva.

De acordo com os familiares da jovem que procuraram nossa equipe de jornalismo, o indivíduo teria mostrado o órgão genital para a vítima e em seguida tentou agarrá-la. A Polícia Militar foi acionada e deteve o indivíduo.

O homem foi encaminhado para o Plantão Policial onde de acordo com relatos da família foi liberado, pois no entendimento da delegada que atendeu o caso, não havia indícios de crime. A família ficou revoltada com a situação e tentou agredir o suspeito no momento em que ele deixava a delegacia. A Polícia Militar acabou intervindo e conteve os familiares

O homem já havia cometido ato semelhante na terça-feira (20), quando foi preso, porém recebeu alvará de soltura pelo Juiz da Primeira Vara da Comarca de Itapeva.