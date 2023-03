A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada no início da madrugada de domingo (19) através da Central de Monitoramento 199 – 153, para atender ocorrência no Bairro Bela Vista, onde um cidadão estaria conduzindo seu veículo caminhão basculante e que a parte destinada para carga estaria levanta, desta forma, estaria causando danos em fios de eletricidades do bairro e que o caminhão havia se chocado contra o muro de uma residência. Acionadas as Equipes de Rádio Patrulha da GCM, os quais prontamente se deslocaram até o local informado, ao chegarem os Policiais da GCM se depararam com o condutor do veículo um homem de 33 anos, o qual apresentava sinais de embriaguez, que ele mesmo relatou aos Policiais da GCM que havia ingerido “5 ou 6 doses de cachaça”, então foi convidado o condutor à realizar o teste do Etilômetro, porém o condutor recusou.

No local ninguém se feriu, o caminhão se encontrava devidamente legalizado e foi entregue à condutor habilitado e em condições. O local foi preservado para o trabalho da perícia, sendo o condutor apresentado no Plantão Policial, onde a Autoridade Policial, após tomar conhecimento sobre os fatos determinou, que fosse lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor do condutor por em tese ter infringido o artigo 306 do Código de Transito Brasileiro CTB “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool…” Também foi arbitrada Fiança ao Condutor no valor de um salário mínimo. A família do condutor apresentou o valor referente a fiança e o condutor irá responder ao processo em liberdade.