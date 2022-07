Uma equipe Tática ROMU em patrulhamento no dia 25, na área central de Itapeva, quando um transeunte informou que estava ocorrendo uma briga pela Rua Lucas de Camargo. No local foi constatado que uma vítima estava na companhia de seu amásio, sendo que autor indagou que eles haviam pego seu dinheiro e depois ameaçou-os de morte e em seguida passou a agredi-los.

A vitima informou que teve lesão em sua mão e seu amásio teve lesão no pescoço. A vítima apresentou cópia do despacho judicial sobre a medida protetiva, e disse que morou junto com o autor e se separou do mesmo faz alguns meses, ocorre que autor não aceitando a separação passou a ameaçá-la de morte, então obteve uma medida protetiva devido a sua agressividade, portanto autor deveria ficar numa distância não inferior a 200 metros.

Foi dado voz de prisão ao autor, que veio a resistir, onde foi detido e algemado.

Diante dos fatos foram conduzidos as partes ao plantão policial, onde o Delegado plantonista confeccionou auto de prisão em flagrante, permanecendo o agressor à disposição da Justiça.