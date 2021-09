Homem é atropelado dentro de posto de combustível

Na noite desta segunda-feira (06), uma homem foi atropelado dentro de um posto de combustível no Centro de Itapeva.

De acordo com o relato do motorista do veículo envolvido no acidente, após abastecer o carro foi sair do local e acabou percebendo que passou por cima de algo, momento em que foi avisado que havia um homem deitado no chão em frente a bomba de combustível. A suspeita é que a vítima estava alcoolizada e deitou no local sem que as pessoas presentes tivessem visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima debaixo do veículo consciente, porém, com vários machucados, principalmente no rosto.

A vítima não portava documentos e até o final desta matéria não foi identificada.