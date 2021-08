Homem desacata guardas e danifica viatura da GCM

Por volta das 23h15, desta quarta-feira, dia 18 de agosto, a equipe tática ROMU, em patrulhamento preventivo pela Rua Pedro Cadena, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Realizada a abordagem, durante a revista pessoal, repentinamente apareceu um indivíduo totalmente alterado, dizendo que o abordado seria seu amigo, passando a desacatar a equipe. Quando o homem saiu de sua casa quebrou a porta da residência e depois subiu para o andar de cima, de onde passou a jogar vários objetos contra a guarnição da GCM, sendo duas pedras que danificaram a viatura em dois pontos. Novamente o indivíduo começou a desacatar os guardas e foi então solicitado suporte para a Supervisora, Viatura Setorial e a Força Tática da Polícia Militar, quando foi tentado acalmá-lo, não sendo possível, pois o mesmo estava muito agressivo, sendo necessário o uso da calibre 12 para cessar e dispersá-lo. Depois com a autorização da proprietária, foi adentrado a residência, e feito uso moderado da força devido a resistência do sindicado, para contê-lo e algemá-lo.

Diante dos fatos ele foi detido e conduzido ao plantão policial, onde continuou xingando e dizendo que iria pegar todos os guardas. Apresentado a autoridade plantonista, foi deliberado a ocorrência de dano ao patrimônio, desacato e resistência.