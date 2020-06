Holofotes: Dan Silva e Rodrigo Fonseca fecham parcerias para novos trabalhos artísticos

Após ganhar reconhecimento nacional a cerca de 10 anos como os Daarpop Boys, onde participaram de diversos programas de televisão, os irmãos Rodrigo Santos da Silva e Danilo Santos da Silva se preparam agora para retornar as telinhas em breve.

Rodrigo Fonseca e Dan Silva como se intitulam artisticamente contam que durante essa quarentena foram firmados acordos para diversas apresentações da dupla que sonha em voltar aos holofotes da fama.

A primeira boa notícia é que foram convidados a gravar com o cantor Robson Monteiro, a música ainda é um mistério, porém a dupla já adiantou que se trata de uma música internacional. Outro anuncio feito foi de que já estão agendados dois programas para os irmãos participarem no SBT, um na Eliana e outro no Ratinho.

A onda de boa notícia não para por aí, reconhecendo o talento dos irmãos, o produtor do Zé Henrique da dupla Zé Henrique & Gabriel convidou os artistas de Itapeva para uma parceria em um clipe da dupla sertaneja para quando as coisas normalizarem.

Além desses trabalhos, Dan e Rodrigo estão programando apresentações especiais com cunho social que serão realizadas pelo interior de São Paulo, a produção desses eventos será feita pelo renomado Tomas Hot, empresário, produtor e diretor.

Os jovens que são donos de um talento único e que chamaram a atenção de diversos artistas quando apareceram em programas de revelação de novos artistas, agora voltam a sonhar com as chances que vem surgindo e que promete colocar os nomes deles e de Itapeva em evidência novamente.