Nesta segunda-feira (07), está acontecendo a aplicação da dose de reforço e repescagem de 1ª e 2ª dose da vacina contra a Covid-19, na Secretaria da Saúde, das 17h30 às 20h, com o sistema drive-thru (para carros) e ponto exclusivo para pedestres, em cidadãos vacinados com a 2ª dose até 05/11/2021 e vacinados com Janssen até 05/01/2022.