Devido aos índices crescentes de contágio de Covid-19 em Itapeva e considerando o grande número de cidadãos que não compareceram para a Dose de Reforço, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, promove neste sábado (15), uma ampla vacinação em 26 locais, das 9h às 16h. Veja quais são:

➡️ TODAS as 21 Unidades Básicas de Saúde – UBS, da zona rural e urbana

➡️ CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial

➡️ CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas

➡️ CRI – Centro de Referência do Idoso

➡️ Centro Materno Infantil

➡️ Secretaria da Saúde – Drive Thru

⚠️ Este esquema vacinal é direcionado a todos os cidadãos vacinados com a 2ª dose até 07 de setembro de 2021 e vacinados com Janssen até 15 de novembro de 2021. O município já contabiliza mais de 3 mil pessoas que faltaram na 2ª dose e mais de 14 mil que faltaram na dose de reforço.