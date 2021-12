HOJE (29) é o último dia para se inscrever no processo seletivo do IBGE para o Censo 2022

Em Itapeva, estão disponíveis 88 vagas!

O IBGE está com as inscrições do processo seletivo para contratar 88 agentes, que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2022, abertas até esta quarta-feira, 29 de dezembro.

Em Itapeva, são 81 vagas para recenseador (remuneração por produção), de nível fundamental, 07 para agente censitário supervisor (remuneração de R$ 1.700) e 01 para agente censitário municipal (remuneração de R$ 2.100), ambas de nível médio. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses.

Confira no quadro as vagas disponíveis para as demais cidades da região de Itapeva.

As inscrições podem ser realizadas por meio do endereço: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Mais informações, acesse: www.ibge.gov.br