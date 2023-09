Algo histórico vem sendo feito pelas atletas do futsal feminino da Escola Municipal Profº Newton de Moura Muzel.

O time que foi campeão da fase municipal e regional, chegou na fase estadual e não vem tomando conta das adversárias que estão ficando pelo caminho.

Nesta semana estiveram presentes na abertura dos Jogos Estudantis na fase fina do Estado, o JEESP como é conhecido, contou com a presença do atleta olímpico, campeão mundial e recordista sul-americano, Darlan Romani no arremesso de peso.

Na segunda-feira (25), a equipe itapevense venceu Ourinhos por 6×3 e nesta quarta-feira (27), massacraram a equipe de São Carlos por 12×0.

O time itapevense espera agora pela próxima equipe que ainda não foi definido, porém se vencerem a etapa estarão classificadas para a fase nacional dos Jogos Estudantis que deve ser realizado no Rio de Janeiro.