Diversos ‘pré-conceitos’ existem sobre a Hipnose, principalmente por pessoas que não tem qualificação para realizar a prática e ao invés de contribuírem para que o paciente evolua emocionalmente, deixam-no ainda mais presos em seus traumas e medos. Para conhecer mais sobre esse processo de Hipnoterapia, os prós e contras, conversamos com a hipnoterapeuta Mariana Roseiro, que possui mais de 10 formações na área e é especialista em Inteligência Emocional pela SBIE. Confira a entrevista:



O QUE É HIPNOSE?

Mariana – Hipnose é um estado natural da mente humana que inclusive acessamos todos os dias quando estamos dirigindo, tomando banho, assistindo uma série, ou seja, sempre que estamos focados em um ponto específico com atitude mental para aquilo estamos em Hipnose, muitas vezes sem nem nos darmos conta. Sabe quando você assiste um filme e se emociona. Pois é, você estava em Hipnose.

COMO É UM PROCESSO DE TERAPIA ENVOLVENDO A HIPNOSE?

Mariana – O tratamento de Hipnoterapia permite utilizar a Hipnose para reeducar emoções e fatos que incomodam. Desta forma você pode se libertar do sofrimento emocional profundo mesmo que você não saiba a sua origem. Já imaginou como seria uma vida nova sem os traumas que te limitam? A Hipnoterapia permite desenvolver seu potencial máximo, atingir metas que você sempre sonhou e evoluir emocionalmente, em áreas profissionais, financeiras e familiares. Uma vez que se estará mais leve, sem feridas, sem conexões de dores com pessoas que passaram pela sua vida você poderá viver com plenitude.

É POSSÍVEL APAGAR LEMBRANÇAS?

Mariana – Não, a mente não permite que haja deleção de informações, contudo, conseguimos ressignificar os eventos e desta forma neutralizar as emoções negativas associadas a eles. Assim, haverá uma nova interpretação do que aconteceu.

PODE ACONTECER DE REVIVER MOMENTOS TRAUMÁTICOS?

Mariana – Não faz sentido ter medo pois todas as memórias estão dentro da sua mente, afinal você já sofre as consequências de tudo que viveu durante a sua vida. Mesmo que você não lembre conscientemente, todas as emoções, sensações, sabores, cheiros e acontecimentos, o seu primeiro dia de aula, o seu primeiro aniversário está tudo gravado e armazenado no seu subconsciente.

POSSO FICAR PRESO NA HIPNOSE?

Mariana – Esta é uma dúvida comum, mas não tem como é impossível ficar preso dentro de si, no processo de Hipnoterapia o paciente está sempre no controle.

O QUE PODE SER TRATADO COM A HIPNOTERAPIA E PARA QUEM É INDICADA?

Mariana – Casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, traumas, fobias, vícios e manias, pensamentos suicidas, hábitos indesejáveis, luto, inseguranças, distúrbios alimentares dentre outros.

É indicado para todas as pessoas que se sentem dominadas por questões emocionais mal resolvidas que as tiram do controle de suas vidas.

Para finalizar gostaria de contar uma história…

Era uma vez menina que constantemente apanhava dos seus pais, se a comida caía fora do prato era imediatamente castigada. Isso fazia com que ela se sentisse rejeitada, insegura e triste, o que a levava sempre a pensar “Será que eu fiz alguma coisa errada? Preciso tentar sempre me corrigir porque eu não quero que eles fiquem bravos comigo”. Além dos momentos de severa repreensão, presenciava brigas e cenas de violência em casa quando o pai chegava alcoolizado. Anos se passaram e essa menina cresceu, uma adulta de 40 anos que apresentava crises de ansiedade, depressão, sensações de abandono e um casamento violento.

Pois é, esta mulher me procurou no consultório como forma de entender melhor os seus problemas. E aí é que entra o grande segredo “O Problema não é o Problema”, nós precisamos entender que os problemas de hoje apenas são justificativas. Grande parte do que você carrega hoje é apenas o resultado do que sua mente aprendeu ao longo da sua infância. Você não precisa mais continuar carregando tanta dor e sofrimento! Você pode assumir o controle da sua vida e ser livre!