Heróis da Quarentena: Eliane Aparecida Robles

Em tempos de isolamento social e de temor pelo contágio pelo Covid-19, algumas classes trabalhadoras não tem outra alternativa a não ser enfrentar a situação e se colocar na linha de frente na luta contra o inimigo invisível.

A esses trabalhadores demos o nome de Heróis da Quarentena e vamos apresentar alguns desses profissionais a população representando toda a classe.

Eliane Aparecida Robles

Oficial Administrativo -UPA

Há quantos anos você trabalha na área?

Estou na área há 15 anos.

Diante do que vivemos atualmente como tem sido sua rotina no serviço?

A rotina está bem diferente, um dos motivos é pelos EPI’s que temos que usar para proteger a nós e a população, todo cuidado para evitar a transmissão.

Como fica o pensamento do profissional neste momento?

No começo era tudo muito novo e não sabíamos o que iria acontecer, mas com o passar dos dias fomos nos adaptando a nova situação com coragem para enfrentar a pandemia.

Qual mensagem que você deixa a população, seja de prevenção, seja de positividade?

À população deixo a mensagem que usem máscaras, evitem aglomerações, se cada um de nós fizermos a nossa parte, com toda a certeza venceremos essa pandemia. Pedimos a Deus que logo tenhamos a cura, pense positivo e tudo dará certo.