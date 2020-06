Em tempos de isolamento social e de temor pelo contágio pelo Covid-19, algumas classes trabalhadoras não tem outra alternativa a não ser enfrentar a situação e se colocar na linha de frente na luta contra o inimigo invisível.

A esses trabalhadores demos o nome de Heróis da Quarentena e vamos apresentar alguns desses profissionais a população representando toda a classe.

DR. Javier Camilo

Médico

Há 13 anos como médico de emergência e há 10 como intervencionista na UTI Adulto da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, Dr. Javier Camilo conta que viu sua rotina mudar em virtude da necessidade de disponibilidade para trabalhar junto a equipe de linha de frente ao Covid-19, passando muito mais tempo no hospital do que na sua casa.

O médico conta que cada dia é uma luta, e que mesmo diante do cansaço a atenção tem que ser máxima no apoio entre todos para que haja exito no objetivo.

Ao falar do sentimento que o profissional tem neste momento, Dr. Camilo diz que vários sentimentos afloram conforme os acontecimentos do dia a dia, e que mesmo mantendo concentração, profissionalismo, técnica e caráter, ao sair de casa é latente o sentimento de medo e preocupação de não adoecer e de deixar sua família. Ainda há a tristeza quando perde alguém, e mesmo assim se recompor para atender o próximo paciente.

Por fim o médico deixa a mensagem para que a população procure se cuidar , não baixe a guarda, pois a doença está em nosso meio e que cada cidadão tem um papel importante para evitar a disseminação do vírus, pois não se trata somente de proteção individual, mas de proteger o próximo com responsabilidade para evitar que outros se contaminem, principalmente os mais vulneráveis.

Dr. Javier Camilo finaliza dizendo o seguinte: “Vamos conseguir! Nada dura para sempre, tenham a certeza que tem profissionais de todas as áreas comprometidos e nós profissionais de linha de frente estamos atentos.

A minha família agradeço por entenderem essa luta, volto para vocês, a meus colegas e equipes de diferentes linhas de frente, orgulho!”