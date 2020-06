Em tempos de isolamento social e de temor pelo contágio pelo Covid-19, algumas classes trabalhadoras não tem outra alternativa a não ser enfrentar a situação e se colocar na linha de frente na luta contra o inimigo invisível.

A esses trabalhadores demos o nome de Heróis da Quarentena e vamos apresentar alguns desses profissionais a população representando toda a classe.

Ingrid Faria

Enfermeira

Ingrid trabalha há oito anos na Santa Casa e conta que diante da atual situação as rotinas diárias estão sendo executadas com mais atenção, mais higienização, mais uso de EPIs, que irão pecar pelo excesso de cuidados, porque estamos em uma via de mão dupla, aonde precisam proteger e salvar não só as vidas dos pacientes como também a vida de todos os profissionais da assistência.

Já o sentimento que cerca a profissional nos dias de hoje, entre tantos é o do medo, porém Ingrid diz que há uma injeção diária de amor pelo próximo, que faz com que continue lutando contra o perigo chamado Covid-19.

A mensagem que a enfermeira deixa a população é de que a fé esteja em primeiro lugar no coração de cada um de nós, que possamos agir com responsabilidade, porque se cada um de nós fizer sua parte tudo vai melhorar mais rápido, mantenham isolados aos que puderem, usem suas máscaras e sempre higienizem as mãos com álcool em gel ou com água e sabão. Estamos aqui por vocês, vamos vencer essa juntos.