Henrique Prestes é o candidato do PT a prefeito de Itapeva

Aposta do partido é em candidatos jovens que desenvolveram papel de líderes nos últimos anos.

No domingo (13), o Partido dos Trabalhadores (PT) realizou a sua convenção partidária para escolher os candidatos a prefeito, vice e vereadores em Itapeva.

O nome escolhido foi do jovem Romulo Henrique Prestes Rodrigues, ou simplesmente Henrique Prestes de 23 anos. Henrique é natural de Itaberá, atualmente atua como Auxiliar do Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento local e estudante de Gestão Pública.

O candidato do PT que não realizou coligações para as eleições municipais terá como candidato a vice de sua chapa João Lúcio Neto. Henrique Prestes falou sobre a candidatura, suas propostas entre outros assuntos. Confira:

IN- O que o levou a ser candidato?

Henrique- Cansado da atual conjuntura onde um governo entreguista assume o comando em todas as esferas, o desejo de mudança e a necessidade de opção de votos saindo do modo de coronelismo de governar, onde, uma velha política do café com leite ainda impera, com uma eleição onde um grupo ou sobrenome assume o executivo em um mandato e no próximo pleito outro sobrenome, desta mesma oligarquia ocupa a cadeira. Neste cenário a importância de darmos a opção para nossa população de uma renovação e romper com esse sistema que está comprovadamente falido.

Atendendo a necessidade de voltar o olhar daqueles que governam para acolher as demandas de uma cidade inclusiva e parar de atender apenas a classe que os rodeiam coloco-me a disposição do nosso povo para que juntos possamos reconstruir o nosso município onde voltaremos aos trilhos do desenvolvimento.

IN- Quais suas principais propostas para o município?

Henrique- Com certeza o próximo mandato assume com grandes desafios, principalmente, nas áreas econômica e saúde do nosso município, nossa bandeira é a geração de empregos, buscando investimento em infraestrutura para que possamos abrir para o comércio e empresas sem medo dos grandes empresário que não querem concorrentes.

A pouco, tivemos uma reforma da previdência que obriga os trabalhadores a permanecerem em seus empregos até idade mais avançada, excluindo assim muitos jovens de ingressarem no mercado de trabalho. Em breve passaremos por uma reforma municipal onde precisamos olhar de forma cuidadosa o servidor público local para que não se vejam desamparos.

Nossa saúde passa por um momento sombrio, principalmente onde temos um governo federal propondo o fim da farmácia popular, com o aumento do desemprego, precisamos garantir os remédios e tratamentos básicos, buscando aquisição própria através de recursos municipais e emendas parlamentares observando que o Partido dos Trabalhadores tem a maior bancada na Câmara Federal e uma das maiores bancadas do Estado. Esse é um dos nossos problemas da saúde, ressaltando a defesa e importância do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na cultura, esporte e lazer precisamos reativar essa bandeira com uma pauta de suma importância que tem potencial para melhorar nossa qualidade de vida, incluindo nossos colaboradores informais na reorganização.

Na agricultura precisamos nos estruturar para abrir nosso mercado interno e externo, garantindo condições principalmente de escoamento do que é produzido.

Inclusive temos em nossa chapa que pleiteia o legislativo, pessoas capacitadas para pautar essas bandeiras.

IN- O senhor é candidato pelo PT, um partido forte, porém com alguns desgastes nos últimos anos. Como lidar com essa situação para o pleito de 2020 em Itapeva?

Henrique- Primeiramente precisamos desmentir esses supostos desgastes que a mídia convencional tenta colocar em nossa conta, saímos das eleições de 2018 mais fortes do que se anuncia nas mídias, honrosamente temos a maior bancada de Governadores, ressalto aqui a única mulher eleita governadora. Como já enfatizei acima, o PT tem a maior bancada também na Câmara Federal, já no Senado Federal consolidamos uma das maiores legendas. Trazendo para mais perto, no Estado de São Paulo assumimos a segunda maior representatividade. Agora em 2020 assumimos um desafio de desmentir o que se criou e mostrar as verdades, desfazer as falsas acusações e com certeza relembrar as conquistas alcançadas que recebemos em nosso município. Construímos aqui em torno de 1.500 casas, acolhendo famílias através do “Minha Casa Minha Vida”, na Saúde, a importância do UPA que atende nossos munícipes.” Luz para Todos” também mudou a vida de muitos dos nossos, principalmente na área rural.

Chegou o momento de olhar para nosso futuro, buscando incluir todos e todas em nossas pautas com olhar social para defender nossos direitos já conquistados e avançar ainda mais no benefício comum.

IN- Vemos que o partido optou por dar total apoio a candidatos jovens. O que tem a dizer sobre essa confiança depositada na chapa?

Henrique- Evidente que clamamos por mudança, e juntamente com a nova diretoria executiva do partido, colocamos nossa chapa representando cada luta e pauta que temos, não temos medo do sistema de coronelismo, e estamos dispostos a mudar isso, juntamente com nosso pleito ao legislativo entendemos a necessidade de renovação que Itapeva precisa. E por isso depositamos nossa confiança em uma chapa forte que se apresenta unida para enfrentar as eleições 2020.

IN- Deixe seu recado à população Itapevense.

Henrique- Precisamos sair das insatisfações de rede social, nosso voto tem poder real para mudar de fato os rumos do nosso município, sabemos que outros partidos também estarão no pleito dispostos a investir recursos enormes, para tentar ludibriar os eleitores, porém lembrem-se, quem tenta convencer através do financeiro é porque não é capaz de convencer através das propostas de projeto.

Convocamos a todos para união de forças e criamos um debate sólido de reconstrução e desenvolvimento, onde a população para assumir seu lugar de direito e ser atendida sem descriminações, garantindo moradia, saúde, educação, segurança e qualidade de vida, buscando avançar com nossa agricultura, principalmente a familiar.

Entre em contato! Vamos conversar! Venha conhecer o programa que pode transformar Itapeva!