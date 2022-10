Dia 31 de outubro vem sendo ano após ano uma das datas mais aguardadas não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil com a comemoração da famosa data do Halloween, ou Dia das Bruxas, como muitos dizem pelas terras tupiniquim.

Se a data é aguardada em sua maioria pelas crianças, os comerciantes também não ficam para trás, anualmente vem crescendo a procura por material didático da data. Fantasias, enfeites, balas e guloseimas entram na lista daqueles que se animam para comemorar o Halloween.

Chegando próximo da data, uma das lojas que se preparou para a data, a Chicão Embalagens e Festas, comemora a movimentação dos adeptos da festa americana, tanto é que, vem realizando inserções temáticas em suas redes sociais. “Além das redes sociais, deixamos a loja preparada para receber nossos clientes e oferecer de tudo para o Halloween, a movimentação está grande e ainda preparamos ofertas que são de espantar qualquer mal humor”, brinca o empresário Chicão em alusão à data.

Diante deste quadro, o que se aguarda é que em quatro dias, algumas dezenas de crianças estejam pelas ruas da cidade com o tradicional “gostosuras ou travessuras”, e assim novas culturas vão surgindo em nossa sociedade.