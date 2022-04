Nos dias 05, 06 e 07 de abril, a Secretaria da Defesa Social, por meio da Guarda Civil Municipal, realizou o Seminário de Comportamento e Adestramento Canino, o qual foi ministrado pelo renomado consultor Ivan Chitolina, especialista em Psicologia Comportamental Canina.

Na ocasião, participaram guardas municipais dos Canis de Itapeva, Apiaí, Guarulhos, Campina do Monte Alegre, Itararé e Buri, além de agentes da CIR (Penitenciária de Guareí) e do corpo veterinário da Secretaria do Meio Ambiente.



Os agentes e profissionais discutiram sobre veterinária, legislação, obediência, proteção, faro e utilização de materiais complementares.

O Canil de Itapeva é uma referência na condução de cães no combate à criminalidade e tem atuado com frequência junto à comunidade, principalmente auxiliando a Polícia Militar e a Polícia Civil em ocorrências de grande vulto.