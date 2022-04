A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e da Guarda Civil Municipal, retomou, na manhã desta terça-feira (12), as apresentações do Canil da GCM nas escolas da cidade. A primeira demonstração aconteceu na Escola Acácio Piedade e contou com a participação de todos os estudantes, que puderam aproveitar o momento para conhecer de perto o trabalho dos agentes e dos cães da GCMI.

Na oportunidade, dois cães da raça Pastor-belga-malinois, e seus treinadores, demostraram técnicas de controle canino, que podem ser utilizadas pelas pessoas com seus animais domésticos. Também houveram demonstrações de faro, em que o cão encontra uma porção de droga escondida em uma caixa de madeira. Nesta apresentação, o cão não tem contato com a droga, o animal faz a busca pelo material para ganhar sua bolinha de brinquedo como recompensa.



Na apresentação de agilidade o cão passa por um circuito de obstáculos que exigem do animal a coordenação de pulo, desvio e rastejamento. Na demonstração de abordagem de indivíduo os Guardas Municipais mostram que quando o cidadão abordado não reage às solicitações dos agentes o ataque não acontece, mas se o indivíduo tentar fugir ou agir de forma agressiva, o cão pode atacar sob o comando de seu treinador.



O Secretário de Defesa Social, Jorge dos Santos Júnior, explica que, por conta do período de pandemia, as apresentações ficaram paradas por aproximadamente 2 anos e que agora o projeto está sendo retomado e há o planejamento de apresentações em todas as escolas da cidade. “Temos o objetivo de aproximar a população dos agentes da GCM, formando um vínculo de companheirismo. Os estudantes levam para seus familiares os ensinamentos, que aprendem e, assim, as informações são amplamente disseminadas”, explicou.

Ao final da apresentação, os estudantes da Escola Acácio Piedade aproveitaram para tirar fotos com os agentes da GCM e também com os veículos utilizados em trabalho. Todas as escolas municipais, estaduais ou particulares podem entrar em contato com a GCM de Itapeva para solicitar e agendar uma apresentação do canil para seus alunos.

O telefone da Secretaria de Defesa Social é (15) 3522-0212.