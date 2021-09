Guarda Municipal surpreende rapaz comercializando drogas

No dia 13, por volta das 21h, a equipe tática ROMU, em patrulhamento pela Rua Dom José Carlos Aguirre, local conhecido pela comercialização de drogas, avistou um indivíduo conversando com um outro em um carro.

Ao perceber a presença da viatura, o rapaz saiu caminhando rapidamente, chamando a atenção dos guardas. Feito a abordagem, foi encontrado com ele 15 pedras de crack e R$ 224,00 em dinheiro. Indagado, o indivíduo confessou que estava vendendo os entorpecentes, pois estava precisando do dinheiro.

Diante dos fatos, ele foi apresentado ao plantão policial, onde a autoridade competente confeccionou o B.O de Tráfico de Entorpecente e realizou a apreensão das drogas e do dinheiro, ficando o indivíduo à disposição da Justiça.