Na tarde desta terça-feira (24), a Guarda Civil Municipal de Itapeva socorreu uma cadela que se encontrava em situação de maus tratos no Jardim Guanabara.

De acordo com a GCM, a situação foi descoberta após uma denúncia feita a instituição.

Chegando ao local os GCMs visualizaram uma cachorra presa em uma corda sem a menor possibilidade de locomoção. Além disso, o local também estava completamente tomado por fezes. Ao libertar o animal os guardas ainda notaram que ele estava com sarna e apresentava alguns ferimentos. Diante da situação, foi acionado o resgate de animais do município para encaminhar o animal até um veterinário.

De acordo com a Guarda Municipal, o responsável pela cadela foi ouvido via celular, pois não estava no local no momento da ocorrência. Aos GCMs o homem alegou que havia pego o animal em outro lugar e levado até sua propriedade para cuidar dos machucados da cadela.

O caso foi apresentado no Plantão Policial de Itapeva onde as medidas cabíveis foram tomadas.

O momento em que a cadeia foi libertada foi registrado em fotos, onde em uma delas ela parece agradecer pelo socorro.

(Vídeo com entrevista em nossas redes sociais!)