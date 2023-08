Na tarde desta quinta-feira (10), a Guarda Civil Municipal de Itapeva realizou uma operação junto aos arredores da rodoviária para averiguar os indivíduos que nos últimos dias tem ficado na lateral da rodoviária e causando apreensão de algumas pessoas que precisam passar pelo local.

De acordo com a GCM, hoje houve uma solicitação de um cidadão que estranhou a movimentação no local e devido a isso diversas equipes da Guarda Municipal se mobilizaram e realizaram a abordagem aos indivíduos que estavam na lateral da rodoviária e em um espaço de gramado junto a escada próximo ao terminal.

Os guardas pesquisaram os antecedentes dos abordados e em seguida liberaram os indivíduos que acabaram se agrupando em um local a poucos metros da rodoviária.

Ainda segundo os guardas municipais entre os abordados havia cidadãos de Ourinhos, Ribeirão Branco, Itaberá e Buri, além de Itapeva.

As autoridades notaram que nos últimos meses está aumentando o número de pessoas na região da rodoviária e que muitos não são de Itapeva, o que está levantando a suspeita que outros municípios estão encaminhando pessoas em situação de rua para Itapeva.

Outro ponto apontado como sendo fator atrativo para cidadãos em situação de rua é a facilidade com que encontram meios para se alimentar no município, uma vez que algumas instituições fornecem gratuitamente café da manhã e almoço para as pessoas que acabam passando o dia com essa alimentação e já a noite alguns ainda recebem mais doações.

Das pessoas abordadas na operação de ontem, todos já tinham cadastro na Assistência Social. Após a abordagem os indivíduos foram orientados a guardar os seus pertences e o que não foi levado pelos cidadãos acabou sendo recolhido por uma equipe da prefeitura.