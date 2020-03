Guarda Municipal prende homem com drogas na Vila Sao Francisco

No início da noite desta segunda-feira (23), a Equipe Tática ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento Saturação pela Vila São Francisco, quando ao se aproximar de um indivíduo percebeu que o mesmo se comportou de maneira a chamar a atenção.

A Equipe realizou a abordagem, sendo que o autor espontaneamente informou que trazia consigo substâncias conhecidas por maconha, as quais estavam dentro de um maço de cigarros e envoltas em sacolés, sendo colocadas no chão pelo próprio autor, verificado o maço de cigarros o qual tinha em seu interior 23 porções de erva esverdeada semelhante a maconha.

Em busca pessoal foi localizado na vestes do autor a quantia de R$80,00 (oitenta) reais em notas diversas. Questionado, o indivíduo disse que é usuário de maconha e que as adquiriu no valor de R$50,00 (cinquenta) reais e que no momento da compra apenas recebeu o maço com as porções não sabendo precisar a quantidade.

Sendo assim, foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido ao Plantão Policial juntamente com as substâncias, onde a Autoridade Policial determinou o registro da ocorrência de porte de entorpecentes, apreendendo somente as substâncias.

Sendo o autor liberado. A quantia de R$80,00 foi entregue ao autor.

*ROMU a Polícia nas Ruas*

