Guarda Municipal prende bandido que estava fazendo arrastão em lojas do Centro

A Guarda Civil Municipal prende na manhã desta segunda-feira (27), um indivíduo de 37 anos que estava furtando diversas lojas do Centro de Itapeva.

De acordo com a GCM, houve o aviso de que um indivíduo estava fazendo um arrastão por lojas da área central e com isso as equipes em posse das características do homem começaram a patrulhar em busca do suspeito.

Uma das equipes conseguiu localizar o homem no cruzamento das ruas Cel Levino Ribeiro x Dr. Mário Prandini. Ao ver que seria abordado o sujeito ainda tentou fugir dos guardas, mas foi imobilizado e com ele os GCMs encontraram diversos produtos, que foram reconhecidos pelas vítimas dos furtos.

Diante da situação o homem foi encaminhado para o Plantão Policial, onde apenas uma vítima do furto não compareceu para representar contra o indivíduo. Em posse dos produtos furtados e dos relatos da testemunha foi determinada a prisão em flagrante do indivíduo.

Importante realizar o registro de ocorrência.

As autoridades lembram que é essencial que as vítimas façam o registro de ocorrência em casos como esse, pois além de ser uma ferramenta para a autuação do bandido, o registro serve também para o direcionamento do policiamento para dar mais segurança aos locais que possuem uma incidência de delitos mais constante.