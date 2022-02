Na manhã deste domingo, dia 20, a Guarda Civil Municipal de Itapeva recebeu uma denúncia através do telefone 199, que num terreno baldio atrás da rua 12 do Jardim Grajaú havia uma mochila contendo drogas. De imediato as guarnições se deslocaram ao local citado, onde foram localizadas duas sacolas contendo uma porção grande de 903,21g de maconha, 25 porções pequenas de maconha (571,70g), uma porção grande de cocaína (465,61g) e duas balanças de precisão. Após, a GCM com o apoio do Canil, porém nada mais foi encontrado.

Diante dos fatos, foram apresentados todos os entorpecentes localizados à autoridade Policial de Plantão que determinou a apreensão do material.