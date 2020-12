Guarda Municipal encontra entorpecentes na São Benedito

Nesta quarta-feira, 16 de dezembro, por volta das 11h45, a equipe tática R.O.M.U, em patrulhamento pela Rua Joaquim dos Santos, na Vila São Benedito, logrou êxito em apreender uma quantia de entorpecentes.

O local já é conhecido pela comercialização de drogas e desta forma houve o emprego da cadela Glock do Canil da GCM, que após varredura com os guardas civis acabou apontando o esconderijo em que estavam 18 porções de maconha, pesando 45,47 gramas, 07 pedras de crack, pesando 1,02 gramas e 124 eppendorf de cocaína.

Diante dos fatos, as substâncias foram apresentadas à autoridade de Polícia Judiciária, que elaborou o registro da ocorrência de apreensão de drogas.