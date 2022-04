Aconteceu no domingo, dia 24 de abril, o 2º Desafio de Mountain Bike de Taquarivaí, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes – Secjel, em parceria com Equipe Só Bruto e César Bike.

A prova de ciclismo teve largada às 9h da Lagoa Paulina de Morais com chegada no pátio do Posto Ipiranga e contou com mais de 130 atletas em várias categorias.

Participaram ciclistas dos municípios de Itapeva, Capão Bonito, Taquarivaí, Taquarituba, Paranapanema, Apiaí, Ribeira, Itaóca, Arapoti, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Itapetininga, Itararé, Laranjal Paulista, São Paulo, Belo Horizonte-MG, Angatuba, Campina do Monte Alegre, Jaguariaíva-PR, Nova Campina, Piedade, Buri, Salto de Pirapora, Cerquilho e Votorantim.

A guarda municipal, Rita Marques, patrocinada pela Tonipets, brilhantemente representou Itapeva, completando a prova em 01°30’01”, ficando em 14º na classificação geral e na terceira colocação pela categoria Over (55 a 59 anos).