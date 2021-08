Guarda Municipal detém homem com drogas na Vila Dom Bosco

Mesmo admitindo estar comercializando as droga, o indivíduo foi liberado no Plantão Policial.

Na tarde desta quarta-feira (18), a Guarda Civil Municipal através da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal deteve um indivíduo por porte de entorpecente na Vila Dom Bosco.

De acordo com os guardas, equipes táticas da ROMU estavam estacionadas pelo Plantão Policial para apresentação de uma ocorrência, quando receberam uma denúncia de tráfico de drogas pela Rua Cruzeiro.

A equipe de imediato prosseguiu na averiguação, quando avistou um indivíduo que ao perceber a viatura dispensou algo pelo chão e saiu em disparada. Alcançado e abordado na rua acima, em revista pessoal foi encontrado R$ 20,00 em dinheiro. Retornado no local onde havia dispensado os objetos os guardas localizaram uma sacola com 15 pinos de cocaína, 03 porções de maconha.

Questionado sobre as drogas, o indivíduo disse que estava vendendo, pois precisava de dinheiro.

Diante dos fatos foi apresentado ao Plantão Policial, onde o delegado responsável confeccionou boletim de porte de entorpecentes e apreensão das drogas e do dinheiro. Já o indivíduo foi liberado.