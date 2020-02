Guarda Municipal detém adolescentes com drogas no Jardim Maringá

Guarda Municipal detém adolescentes com drogas no Jardim Maringá

Na noite desta segunda-feira (10), a Guarda Civil Municipal através da equipe da Ronda Ostensiva Municipal – ROMU, deteve dois adolescentes suspeitos de tráfico de entorpecente.

De acordo com os GCMs a equipe realizava patrulhamento pela Rua Higino Marques no Jardim Maringá quando avistaram dois jovens que agiram de maneira suspeita ao perceberem a aproximação da viatura. Ao realizar abordagem nos indivíduos os guardas encontraram com um deles 137 eppendorfs vazios, já o outro portava uma porção de maconha e um aparelho celular, ao ser interrogado sobre a droga o jovem contou ainda que em sua casa havia mais drogas.

Na casa do adolescente os guardas municipais encontraram uma quantidade maior de maconha em mais um pouco de material usado para embalar drogas.

Diante da situação os guardas comunicaram os responsáveis pelos menores e encaminharam as partes ao Plantão Policial onde foi elaborado boletim de ocorrência de ato infracional/tráfico de entorpecente. As drogas e os objetos foram apreendidos e os adolescentes liberados aos responsáveis legais.