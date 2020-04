Guarda Municipal atende denúncia anônima e apreende drogas

Na tarde desta quinta-feira (23) a Guarda Civil Municipal recebeu denúncia anônima de que pelo Bairro Dom Bosco indivíduos estariam praticando tráfico de drogas em um ponto da Rua Sol Nascente.

A informação era de que um dos indivíduos pulava o muro do campo do Japonês para pegar o entorpecente escondido.

Diante das informações levantadas a equipe da Guarda Municipal,se deslocou ao local e visualizou alguns indivíduos próximo ao local, sendo que um dos indivíduos estava pulando o muro, sendo prontamente abordados e ao lado deles foram encontradas 13 porções de crack e no interior do campo com ultilização da cadela Zara foi localizado 6 porções de cocaina.

Ambos os indivíduos e os entorpecentes encontrados foram encaminhados ao Plantão Policial para as devidas providências.