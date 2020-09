Guarda Municipal apreende mais drogas na Vila Vitória

No último dia 18, por volta das 17h50, a equipe tática ROMU, estava em patrulhamento pela Vila Vitória, quando resolveu fazer ponto de estacionamento pela Rua Amador Batista Rosa. Como local é conhecido pela comercialização de entorpecentes, os GCMs fizeram uma varredura pelo local, logrando êxito em encontrar um kit de entorpecentes no mato ao lado do muro de uma casa. Foi apreendido 14 eppendorfs de cocaína e 26 pedras de crack.

Diante dos fatos, as drogas foram apresentadas à autoridade policial, que determinou o registro da ocorrência e apreensão dos entorpecentes.