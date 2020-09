Guarda Municipal apreende maconha e crack na Vila Taquari

Nesta sexta-feira, 11 de setembro, a equipe do Canil da GCM, em patrulhamento com vistas aos prédios públicos, deparou-se com um indivíduo escondendo algo no mato. Ao tentar abordá-lo, o mesmo empreendeu fuga, sendo logo alcançado. Durante a apreensão foi empregado a K-9 Zara, que apontou o local onde os entorpecentes estavam escondidos, juntamente com o dinheiro.

Indagado, o adolescente condessou que estava traficando drogas. Com ele foram apreendidos 8 porções de maconha, 08 pedras de crack e R$ 115,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo e o material foram apresentados à autoridade de plantão, que lavrou o Boletim de Ocorrência de Ato infracional/ Tráfico de Entorpecentes, sendo o adolescente liberado para a sua mãe.