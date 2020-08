Guarda Municipal apreende drogas no Jardim Guanabara

Nesta sexta-feira, por volta das 11h15, a equipe tática ROMU, patrulhava pelo Jardim Guanabara, quando dois indivíduos ao avistarem a viatura, se comportaram de maneira suspeita. Saindo do local, em sentido diferente, de imediato foi abordado o indivíduo, que jogou algo no chão. Durante a revista pessoal foi encontrado R$ 178,00 no bolso direito da calça do suspeito, o qual afirmou que tinha jogado uma porção de maconha. Como o local é conhecido pelo tráfico, a equipe fez uma varredura pelo local encontrando mais quatro porções grandes da mesma droga no buraco do muro. Questionado a procedência ele informou que não teria conhecimento, mas diante dos fatos os entorpecentes foram apresentados à autoridade policial, a qual determinou o registro da ocorrência e apreensão dos entorpecentes e do dinheiro.