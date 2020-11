Guarda Municipal apreende drogas na Vila Vitória

Hoje, por volta da 1h40, as equipes táticas de ROMU, efetuavam patrulhamento pela Vila Vitória, quando em dado momento foi feito (PE) ponto de estacionamento no local, já conhecido como esconderijo de entorpecentes.

Durante a varredura da equipe no terreno baldio, embaixo de um monte de entulho foi encontrado 40 pedras de crack, 21 emppendorfes de cocaína e 09 porções de maconha.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à autoridade de polícia judiciária, que determinou o registro e a apreensão dos entorpecentes.