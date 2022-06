Na tarde deste domingo (19), a Guarda Civil Municipal de Itapeva deteve um indivíduo suspeito de praticar tráfico de entorpecentes na Vila Taquari.

De acordo com dos agentes da Ronda Ostensiva Municipal – ROMU, ao realizarem patrulhamento pelo município, receberam uma denúncia anônima de que pela Rua Arthur do Amaral Camargo havia um homem praticando a venda de entorpecentes. Diante das informações os GCMs foram até o local e abordaram o suspeito.

Com o indivíduo foram encontrados R$ 90 (noventa reais) em dinheiro e próximo a ele uma carteira de cigarro contendo sete porções de maconha e uma pedra de crack.

O suspeito foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado responsável determinou a apreensão das drogas e liberou o suspeito com o dinheiro que possuía no momento da abordagem.