Guarda Municipal apreende drogas na Vila São Francisco

As equipes Tática ROMU e CANIL realizavam patrulhamento saturação pela Vila São Franscisco, por volta das 15h desta quinta-feira (13), quando visualizaram vários indivíduos perto de algumas telhas.

Quando eles avistaram as viaturas, saíram correndo para dentro da mata. De imediato as equipes adentraram o local, não sendo possível localizá-los.

Porém, foi feito uma varredura no local com a cadela Zara, que apontou drogas debaixo das telhas. Quando verificado foi encontrado 16 porções de maconha e 16 pedras de crack.

As equipes apresentaram os entorpecentes à autoridade policial, que determinou a sua apreensão.