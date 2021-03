Guarda Municipal apreende drogas na Vila São Francisco

Na terça-feira (09), por volta das 20h45, a equipe tática ROMU em patrulhamento por uma via da Vila São Francisco, já conhecida pela comercialização de drogas, deparou-se com um indivíduo, que ao avistar a viatura agiu de maneira suspeita tentando se evadir.

Rapidamente, o indivíduo foi abordado pela equipe e em sua posse estava 02 porções médias de maconha; 04 eppendorfs contendo cocaína; R$ 80,00 em notas diversas e um celular smartphone.

Diante dos fatos foram apresentados o adolescente, juntamente com sua mãe, os entorpecentes, o dinheiro e o celular à autoridade de Polícia, que deliberou o registro da ocorrência apreendendo os objetos e o menor de idade liberado à sua genitora.