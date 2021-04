Guarda Municipal apreende cocaína, crack e maconha

Na noite de quarta-feira (21), a Guarda Civil Municipal de Itapeva, através da equipe de ROMU -Ronda Ostensiva Municipal apreendeu cerca de 164 porções de drogas na Vila Vitória.

De acordo com os GCMs, ao realizar patrulhamento pela Rua Nelson Rodrigues Freitas, a equipe avistou alguns indivíduos em atitude suspeita e resolveu abordar o grupo, porém nada de ilícito foi encontrado com os mesmos, logo após liberar os indivíduos os guardas resolveram fazer uma varredura pelas imediações do local.

Os guardas tiveram êxito em encontrar em um determinado ponto um recipiente contendo uma grande quantidade de drogas. Ao todos os GCMs apreenderam 128 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, e 8 porções de maconha.

As drogas foram levadas para o Plantão Policial onde foram apreendidas e agora a Polícia Civil deve realizar uma investigação no intuito de descobrir a quem pertencia a droga.