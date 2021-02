Guarda Municipal apreende adolescente praticando tráfico de drogas

Na terça-feira (23), durante patrulhamento de rotina pela Vila Bom Bosco, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Itapeva deparou-se com um indivíduo, o qual estava manipulando algo ilícito na calçada.

Quando o adolescente percebeu a presença da GCM, acabou se evadindo do local e adentrando um estabelecimento comercial. No interior do comércio ele foi abordado pelas equipes da Base Móvel e do Canil.

Durante a revista com ele foi encontrado R$ 72,00 em dinheiro. Na calçada em que o adolescente estava foram localizadas 25 pedras fragmentadas de crack. Questionado, ele confessou que estava praticando o tráfico de drogas.

O jovem foi encaminhado à sua residência, onde foi comunicado à sua mãe o que havia ocorrido, a qual acompanhou as guarnições até o Plantão Policial.

Apresentada a ocorrência, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência sobre Ato Infracional – Tráfico de Entorpecentes, apreendendo as drogas e o dinheiro, sendo o adolescente Sindicado e entregue à sua responsável ao final da ocorrência.