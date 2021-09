Guarda Municipal apreende 92 porções de maconha na Vila Bom Jesus, com auxílio da cadela Zara

Guarda Municipal apreende 92 porções de maconha na Vila Bom Jesus, com auxílio da cadela Zara

Durante patrulhamento de rotina pela Vila Bom Jesus no final da tarde desta quarta-feira, dia 15, uma equipe da Guarda Civil Municipal recebeu a informação por meio de um transeunte de que próximo ao conhecido corredor, na Rua Capão Bonito, uma pessoa estaria comercializando drogas. Os guardas então se deslocaram até o local, mas ninguém foi localizado. Diante da informação, a equipe foi acompanhada pela cadela K-9 Zara, que indicou três pontos em meio aos entulhos, onde foram localizados os entorpecentes. O material foi apresentado no plantão policial, sendo: 92 porções de maconha, com total de 387,04 gramas.