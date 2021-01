Guarda Municipal apreende 52 porções de maconha e 13 de crack com adolescente

Nesta quinta-feira (14), durante patrulhamento de rotina pela Vila São Francisco, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Itapeva, por volta das 10h30, deparou-se com um indivíduo, que agiu de maneira suspeita e aparentava ter um certo volume em suas vestes.

Ao ser abordado, com o adolescente foi localizado 52 porções de maconha e 13 porções de crack.

Indagado pelos guardas, o indivíduo disse que havia adquirido a droga na Rua 03, e que iria revendê-la no Jardim Bela Vista.

Diante dos fatos, o adolescente e o entorpecente foram encaminhados ao plantão policial para as providências cabíveis. Apresentado ao delegado, o mesmo foi liberado e registrado como sindicado.

Vale ressaltar que equipe contou ainda com o apoio de uma outra viatura na condução do menor de idade ao plantão.