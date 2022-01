A Prefeitura de Itapeva adquiriu 4 novos veículos da marca Fiat, sendo três Fiat Argo e um Fiat Cronos, que serão equipados e utilizados nas ações de policiamento da Guarda Civil Municipal. As novas viaturas foram compradas com recursos próprios do Poder Executivo, no valor de R$318.000,00.

O vereador Marinho Nishiyama apresentou o requerimento 494/2021 do dia 18 de maio de 2021, solicitando a compra de veículos para a GCM, com a justificativa de que os atuais veículos que compunham a frota não eram suficientes para garantir a segurança pública e a preservação do patrimônio público. O pedido foi atendido pelo Executivo e os veículos entregues à GCM.



Esse processo de renovação da frota da Guarda Civil, como destaca o comandante da corporação Rafael Vieira, tem por objetivo, proporcionar à população, um atendimento mais eficiente, além de reduzir gastos com manutenção. “Os novos veículos padronizados e adaptados também promoverão melhores condições de trabalho ao guarda civil”, disse.

Para o prefeito Mário Tassinari, sua gestão possui como uma das prioridades, fortalecer o policiamento em todos os bairros da cidade. “Os novos veículos irão contribuir para melhoria da segurança pública do município e a valorização funcional da Guarda Civil Municipal também é uma das minhas metas de governo”, destaca.